Bàsquet de Argentino:

¡ Orgullo Albirrojo !.

Felicitamos a nuestros jugadores Benjamìn Delfederico y Federico Tuttolomondo, quienes ya forman parte de la Seleccciòn Cañadense de Bàsquetbol y representaràn a la regiòn en el Campeonato Provincial Interasociaciones U 15(Cadetes).

El torneo se disputarà los dìas 30 y 31 de Octubre y 01 de Noviembre, con la Asociaciòn Santafesina como anfitriona de esta ediciòn 2026.

¡ Felicitaciones, chicos !. Un orgullo para toda la familia de Argentino verlos crecer y representar nuestros colores.

¡ Vamos por màs !.