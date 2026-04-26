Bàsquet de Argentino:
Anoche por el Torneo Federal de Bàsquet, Argentino de Marcos Juàrez visitò a Gimnasia y Esgrima de Rosario.
Fue victoria de Gimnasia de Rosario por 69 a 50.
Por Gimnasia y Esgrima de Rosario: Ciro Maknis -, Lautaro Suàrez 11, Felipe Carasatorre -, Valentìn Micheri -, Federico Perez 3, Alejandro Ettorre 5, Marco Luchi 6, Marcos Boldt -, Santino Bellia -, Lucas Herrera 30, Santiago Bagni 14, y Fabricio Altamirano -.
D. T: Federico Sauro.
Por Argentino de Marcos Juàrez: Pedro Boccardo 2, Benjamín Delfederico -, Emiliano Carpinetti 4, Enzo Sarasola 16, Noha Gòmez Fernàndez Campon -, Tomàs Ercoli 2, Dante Dal Dosso 8, Juliàn Marìn 13, Ignacio Zaffetti -, Maximiliano Dal Dosso 5 y Tadeo Verbauwede -.
D. T: Miguel Bustos.
1 Cuarto: 20-10 2 Cuarto: 37-23(17-13) 3 Cuarto: 51-39(14-16) y 4 Cuarto: 69-50 (18-11).