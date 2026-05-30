Bàsquet de Argentino:

Anoche en el Gimnasio Aroòn Gerchunoff por la Asociación Cañadense de Básquet, Argentino de Marcos Juàrez venciò a Adeo de Cañada de Gòmez por 73 a 63.

Por Argentino de Marcos Juárez: Ignacio Zaffetti 3, Enzo Sarasola 8, Emiliano Carpinetti 10, Maximiliano Dal Dosso 9, Luca Feresin -,Pablo Renzi 5, Agustìn Avalos 2, Tomàs Ercoli 3, Dante Dal Dosso 19, Juliàn Marìn 11, Pedro Boccardo – y Tadeo Verbauwede 3.

D. T: Miguel Bustos.

Por Adeo de Cañada de Gòmez: Laureano Molina -, Uriel Pascualetto 20, Joaquìn Mainardi 3, Martìn Gasparri -, Federico Cupulutti -, Lautaro Leonardi 15, Juan Manuel Gonzàlez -, Marasca Zuculini 6, Manuel Leonardi -, Benjamìn Frigerio 11, Lucio Paredes 8, y Gaspar Meschini –

D. T: Daniel Monteresino.

1 Cuarto: 8-17 2 Cuarto: 27-38(19-21) 3 Cuarto: 48-53(21-15) y 4 Cuarto: 73-63(25-10).

Argentino de Marcos Juárez pasa a los Cuartos de Final y tiene el número tres en la fase regular.

Hoy a las 21:00 juega por el Federal ante Rosario Central.