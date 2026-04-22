Básquet de San Martín:
El Gaucho viaja completo a Venado Tuerto.
San Martín este miércoles visita al duro Olimpia, en busca de seguir por la buena senda en la Liga Federal.
La Liga Federal.
7 ta Fecha.
Miércoles 22 de Abril.
Hora: 21:30.
OLIMPIA DE VENADO TUERTO vs. SAN MARTÍN DE MARCOS JUÁREZ
Cancha de Olimpia de Venado Tuerto.
Lugar: Venado Tuerto.
El Básquet Femenino de San Martín visito a Sportivo Rivadavia por la Cañadense.
El Femenino del Cele viajó a San Genaro para visitar a Sportivo Rivadavia, obteniendo los siguientes resultados:
Cadetes: SPORTIVO RIVADAVIA 49 SAN MARTÍN DE MARCOS JUÁREZ 62
Juveniles: SPORTIVO RIVADAVIA 50 SAN MARTÍN DE MARCOS JUÁREZ 46
En la próxima fecha nuestras chicas reciben a Atlético Carcaraña.
Los Gauchitos fueron Locales frente a Sport en Formativas.
San Martín recibió la visita de Sport de Cañada de Gómez, obteniendo victorias en todas las categorías.
Infantiles: SAN MARTÍN DE MARCOS JUÁREZ 86 SPORT CLUB CAÑADENSE DE CAÑADA DE GÓMEZ 75
Cadetes: SAN MARTÍN DE MARCOS JUÁREZ 109 SPORT CLUB CAÑADENSE DE CAÑADA DE GÓMEZ 48
Juveniles: SAN MARTÍN DE MARCOS JUÁREZ 67 SPORT CLUB CAÑADENSE DE CAÑADA DE GÓMEZ 38
Liga Próxima: SAN MARTÍN DE MARCOS JUÁREZ 70 SPORT CLUB CAÑADENSE DE CAÑADA DE GÓMEZ 64
Durante la mañana también jugaron las Categorías Pre mini, Mini e Infantiles.
En la próxima fecha los Gauchitos serán visitante de Atlético Carcaraña.