Básquet de San Martín:

¡ Los Cadetes de San Martín comenzaron con victoria los Playoff de Formativas !.

Los Gauchitos recibieron a Totoras Juniors por el Primer juego de los Play Off de Formativas de la Cañadense, obteniendo el siguiente resultado.

Cadetes: SAN MARTÍN DE MARCOS JUÁREZ 85 TOTORAS JUNIORS 43

¡ La Liga Próximo del Gaucho también comenzó con triunfo los Play Off de Formativas !.

San Martín recibió a Cremería en cancha de Argentino por el primer juego de los Play Off de Formativas de la Cañadense, obteniendo el siguiente resultado:

Liga Próximo: SAN MARTÍN DE MARCOS JUÁREZ 76 CREMERÍA 41

¡ Más victorias en los Play Off de Formativas para los Gauchitos !.

San Martín fue dueño del clásico en cancha de Argentino en Infantiles por el Primer Juego de los Play Off de Formativas de la Cañadense, obteniendo el siguiente resultado.

Infantiles: ARGENTINO DE MARCOS JUÁREZ 57 SAN MARTÍN DE MARCOS JUÁREZ 75

¡ San Martín visito a Sport por el Femenino de la Cañadense !.

Nuestras chicas visitaron a Sport en Cañada de Gómez, obteniendo los siguientes resultados.

Infantiles: SPORT DE CAÑADA DE GÓMEZ 51 SAN MARTÍN DE MARCOS JUÁREZ 45

Cadetes: SPORT DE CAÑADA DE GÓMEZ 73 SAN MARTÍN DE MARCOS JUÁREZ 60 En Suplementario

Juveniles: SPORT DE CAÑADA DE GÓMEZ 79 SAN MARTÍN DE MARCOS JUÁREZ 38

¡ Por el Femenino de la Cañadense las Gauchitas visitaron a Cremería !.

Nuestras chicas visitaron a Cremería en Carcaraña, obteniendo los siguientes resultados:

Infantiles: CREMERÍA 28 SAN MARTÍN DE MARCOS JUÁREZ 35

Cadetes: CREMERÍA 13 SAN MARTÍN DE MARCOS JUÁREZ 55