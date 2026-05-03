Bàsquet Interasociaciones Categoría U 17 Juveniles en Marcos Juàrez.
Entre viernes, sàbado y domingo se desarrollò el Campeonato Interasociaciones Categoría U 17 Juveniles en los gimnasios de los clubes San Martìn y Argentino.
En la primera jornada: Viernes 01 de Mayo
ASOCIACIÒN ROSARINA 98 ASOCIACIÒN RECONQUISTENSE 54
ASOCIACIÒN OESTE SANTAFESINO 71 ASOCIACIÒN RAFAELINA 78
ASOCIACIÒN SANTAFESINA 106 ASOCIACIÒN NOROESTE 50
ASOCIACIÒN VENADENSE 83 ASOCIACIÒN CAÑADENSE 64
En la segunda jornada: Sàbado 02 de Mayo
ASOCIACIÒN RECONQUISTENSE 56 ASOCIACIÒN OESTE SANTAFESINO 65
ASOCIACIÒN ROSARINA 91 ASOCIACIÒN RAFAELINA 66
ASOCIACIÒN SANTAFESINA 91 ASOCIACIÒN VENADENSE 69
ASOCIACIÒN NOROESTE 89 ASOCIACIÒN CAÑADENSE 80
ASOCIACIÒN RECONQUISTENSE 50 ASOCIACIÒN RAFAELINA 60
ASOCIACIÒN ROSARINA 88 ASOCIACIÒN OESTE SANTAFESINO 41
ASOCIACIÒN NOROESTE 87 ASOCIACIÒN VENADENSE 86
ASOCIACIÒN SANTAFESINA 89 ASOCIACIÒN CAÑADENSE 78
Seminales: Domingo 03 de Mayo
ASOCIACIÒN ROSARINA 86 ASOCIACIÒN NOROESTE 68
ASOCIACIÒN SANTAFESINA 122 ASOCIACIÒN RAFAELINA 53
3 y 4 Puesto: ASOCIACIÒN NOROESTE vs. ASOCIACIÒN RAFAELINA
Final: ASOCIACIÒN ROSARINA vs. ASOCIACIÒN SANTAFESINA
La Asociaciòn Cañadense de Bàsquet: Genaro Ceballos. Juan Sbaffi, Santino Reinaudi, Bruno San Felipe, Valentìn Beltramone,Bautista Rossetti, Tomàs Salles, Bautista Kloster, Vicente Gaitàn Thiago Lingua, Enzo Paredes y Santiago Sonnet.
D. T: Facundo Montechiari A. T: Lucio Paredes P. F: Federico Salas.