Bàsquet Interasociaciones Categoría U 17 Juveniles en Marcos Juàrez.

Entre viernes, sàbado y domingo se desarrollò el Campeonato Interasociaciones Categoría U 17 Juveniles en los gimnasios de los clubes San Martìn y Argentino.

En la primera jornada: Viernes 01 de Mayo

ASOCIACIÒN ROSARINA 98 ASOCIACIÒN RECONQUISTENSE 54

ASOCIACIÒN OESTE SANTAFESINO 71 ASOCIACIÒN RAFAELINA 78

ASOCIACIÒN SANTAFESINA 106 ASOCIACIÒN NOROESTE 50

ASOCIACIÒN VENADENSE 83 ASOCIACIÒN CAÑADENSE 64

En la segunda jornada: Sàbado 02 de Mayo

ASOCIACIÒN RECONQUISTENSE 56 ASOCIACIÒN OESTE SANTAFESINO 65

ASOCIACIÒN ROSARINA 91 ASOCIACIÒN RAFAELINA 66

ASOCIACIÒN SANTAFESINA 91 ASOCIACIÒN VENADENSE 69

ASOCIACIÒN NOROESTE 89 ASOCIACIÒN CAÑADENSE 80

ASOCIACIÒN RECONQUISTENSE 50 ASOCIACIÒN RAFAELINA 60

ASOCIACIÒN ROSARINA 88 ASOCIACIÒN OESTE SANTAFESINO 41

ASOCIACIÒN NOROESTE 87 ASOCIACIÒN VENADENSE 86

ASOCIACIÒN SANTAFESINA 89 ASOCIACIÒN CAÑADENSE 78

Seminales: Domingo 03 de Mayo

ASOCIACIÒN ROSARINA 86 ASOCIACIÒN NOROESTE 68

ASOCIACIÒN SANTAFESINA 122 ASOCIACIÒN RAFAELINA 53

3 y 4 Puesto: ASOCIACIÒN NOROESTE vs. ASOCIACIÒN RAFAELINA

Final: ASOCIACIÒN ROSARINA vs. ASOCIACIÒN SANTAFESINA

La Asociaciòn Cañadense de Bàsquet: Genaro Ceballos. Juan Sbaffi, Santino Reinaudi, Bruno San Felipe, Valentìn Beltramone,Bautista Rossetti, Tomàs Salles, Bautista Kloster, Vicente Gaitàn Thiago Lingua, Enzo Paredes y Santiago Sonnet.

D. T: Facundo Montechiari A. T: Lucio Paredes P. F: Federico Salas.