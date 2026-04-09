Bell Ville: FPA realizò controles antinarcòticos y detuvo a dos sujetos.

En el marco del Plan Estratègico dispuesto por el Ministerio Pùblico Fiscal, Personal de la Compañia de Intervenciones Especiales de la FPA llevò adelante acciones preventivas en distintas localidades del Departamento Uniòn, que culminaron con el secuestro de estupefacientes y la detenciòn de dos sujetos mayores de edad.

El procedimiento principal tuvo lugar en la intersecciòn de la calle Santiago del Estero y Bv. Eva Peròn de la ciudad de Bell Ville. Los oficiales controlaron a dos sujetos de 24 y 30 años y secuestraron varias dosis de marihuana. Los mismos quedaron aprehendidos por disposiciòn de la Fiscalìa de Lucha contra el Narcotràfico de la ciudad homònima.

Paralelamente, los grupos operativos de la Fuerza realizaron patrullajes y controles antinarcòticos en accesos principales, calles, espacios verdes, terminal de òmnibus y zonas vulnerables de Monte Leña y San Marcos Sud.

Cabe destacar que el despliegue de mòviles y efectivos, se llevaron a cabo con el objetivo de reforzar la prevenciòn y detectar maniobras vinculadas al narcomenudeo.

Fuente: FPA.