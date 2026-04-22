Club Argentino:

Mini Vòley de Argentino: Semillero en acciòn.

Domingo 19 de Abril, los màs Peques de voley tuvieron su 1 Encuentro, en la localidad de Corral de Bustos, Club Corralense.

Una hermosa jornada, donde se vio reflejado el compromiso, respecto, compañerismo entre ellos y jugadores de clubes participantes.

Gracias Familias por estar Presente, acompañando y apoyando el deporte. Felicitaciones Seños y Jugadores/as. Por el gran desempeño deportivo, esto recièn empieza.

2 Encuentro de Mini Vòley, se va a realizar el 17 de Mayo en nuestras instalaciones.

Categorìa Sub 12: Torneo Apertura 2026 Grand Prix Marcos Juàrez.

El pasado fin de semana, nuestras jugadoras de la categorìa Sub 12, tuvieron una destacada participaciòn en el Grand Prix parcial, disputado en nuestras instalaciones.

Argentino presentò dos equipos, donde se destacò el crecimiento constante de nuestras jugadoras, compromiso y respecto.

Felicitaciones jugadores y entrenadores por esta gran jornada, vamos por mucho màs.

Resultados:

Argentino A:

2-0 vs. Complejo B

0-2 vs. Matienzo A

2-0 vs. Matienzo B

0-2 vs. Complejo A

3 er Puesto.

Argentino B:

0-2 vs. Newbery

0-2 vs. Corralense

0-2 vs. Matienzo C

Felicitamos y agradecemos a nuestro grupo de apoyo, y cada familia que estuvo colaborando para que pueda ser posible esta jornada.