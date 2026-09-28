Club San Martìn:

¡ Cierre de Año en Gimnasia Artìstica !.

Nuestras gimnastas participaron del Provincial de Còrdoba en el Sport Club Bochas de Colonia Caroya acompañadas por la Profe Yamila Gaño y la Seño Sofìa Belluschi.

Con este torneo, nuestras representantes cerraron el año de Federaciòn con mucho compromiso y dedicaciòn.

Participaron:

Pre Mini Nivel 2: GUILLERMINA LINGUA.

Mini Nivel 2: DELFINA PEREZ y PAZ CISNEROS.

Pre Infantil Nivel 2: AGOSTINA DRUETTA, FRANCINA LANFRANCO y ANTONIA GARELLI.

¡ Felicitaciones a todas por el gran año !.

Bochas: ¡ Selectivo Provincial de Bochas Femenino !.

En la jornada se disputò el Selectivo para el Provincial de Bochas Femenino con la participaciòn de 7 equipos. Al tratarse de un Selectivo, las parejas podìan estar conformadas por jugadoras de distintos clubes de la Asociaciòn.

Nuestra representante Claudia Sànchez, junto a Antonela Nuñez, de Cruz Alta, llegaron hasta la gran final, donde cayeron 12 a 8 ante Patricia Saldari y Graciela Pacienza.

Tambièn representaron al Club San Martìn en este selectivo Rosa Brunori y Nely Lugo, dejando todo en cada Partido.

Felicitaciones a todas por representar al Club y seguir llevando nuestros colores a lo màs alto.

Tiro con Arco: ¡ San Martìn en Còrdoba !.

Se realizò un Torneo Social de Tiro con Arco en el Tiro Federal de la ciudad de Còrdoba, con la participaciòn de 5 clubes de la Provincia.

Nuestro club San Martìn estuvo representado por 3 tiradores, quienes obtuvieron excelentes resultados:

40 metros Arco Recurvo Olìmpico:

SARA VALES 324 Puntos.

50 metros Arco Recurvo Olìmpico:

MARCELO PATEK 480 Puntos.

60 metros Arco Recurvo Olìmpico:

PABLO VILLA 401 Puntos.

Felicitamos a nuestros tiradores por su participaciòn y por representar al Celeste en esta jornada.

Tambièn destacamos el acompañamiento de HÈCTOR MAMANÌ, entrenador y capitàn del equipo.