Club San Martìn:
¡ Gran Participaciòn en el Torneo Escuela de Taekwondo !.
El sàbado 16 de Mayo se llevò a cabo el Torneo Escuela de la Asociaciòn Marcosjuarense de Taekwondo en las instalaciones del Club Matienzo.
Representando a nuestro club:
RENZO GONZÀLEZ
FELIPE VALES
ABRIL FALISTOCO
ISAÌAS RODRÌGUEZ
BENEDICTO ECHEVARRÌA
Acompañados por los Profes:
LUCRECIA BUSANO
WÀLTER BUSANO
Felicitamos a nuestros taekwondistas por el compromiso, el esfuerzo y la experiencia compartida en una nueva jornada deportiva.