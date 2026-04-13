Durante las últimas horas, las autoridades del Centro de Jubilados de General Roca dieron a conocer la información de que convocan a sus afiliados a una próxima Asamblea General Ordinaria.
El encuentro será el próximo 28 de abril a las 18 horas en la Sede Social del Centro de Jubilados, ubicada en calle Avellaneda al 746 de esa ciudad.
Se tratarán los siguientes temas por orden del día:
- Designar dos socios para firmar el Acta de la Asamblea
- Lectura y Aprobación del Balance Generales, Estado de Recursos y Gastos, Estado de Evolución de Patrimonio Neto, Estado de Flujo de efectivo, notas de los estados contables del Ejercicio cerrado al 31/12/2025, Consideración de la Memoria e Informe de la Comisión Revisadora de Cuentas 2025.
- Consideración y fijación del presupuesto anual de ingresos y gastos. Publíquese en el BOE 1 día.