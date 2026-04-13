Durante la tarde del domingo, aproximadamente a las 15:30 horas, el cuerpo bomberil fue convocado por un principio de incendio que se estaba dando en el predio del Autódromo Juan Oria.

Allí, por razones que se intentan esclarecer, dos motocicletas comenzaron a prenderse fuego.

Al llegar los bomberos, las llamas habían tomado también parte del pastizal que había alrededor de los vehículos, por lo que realizaron las tareas de extinción de las llamas y enfriamiento del lugar.

No hubo heridos. Aún se intentan determinar las causas del hecho.