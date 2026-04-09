El Actor Marcosjuarense Guillermo Pfening chocò y terminò volcando con su auto.
El Actor Guillermo Pfening, sufriò un grave accidente el pasado mièrcoles en el Barrio Porteño de Nuñez, donde volcò su vehìculo tras colisionar con un auto estacionado.
Segùn, su relato, se desmayò mientras conducìa, perdiendo el control de la unidad.
Tras el accidente, un mòvil de SAME se acercò al lugar para asistirlo y derivarlo al Hospital Pirovano para continuar con su recuperaciòn.
El actor resultò sin heridas de gravedad y se recupera en su domicilio.
Recièn amanezco porque anoche me tuve que acostar tarde haciendo un tràmite, trayendo el auto a casa y me dieron unos calmantes tambièn. Estoy bien, bàsicamente estoy bien. No me pasò nada, contò Pfening a Teleshow.
El auto quedò bastante destrozado, pero estoy bien. Antes del vuelco habìa dejado a mi hija en el Cole y me empecè a sentir mal, declarò.
Segùn intentò recordar, ya presentaba signos de malestar de dejar a su hija en el Instituto. Tengo diez cuadras de distancia. En un momento frenè el auto en un bar, entrè, me mojè la cara, me sentìa un poco mejor y arranquè y cinco cuadras màs me encuentro con el auto dado vuelta. O sea, me desvanecì.
Despuès de hacerse los controles correspondientes en el Hospital, finalmente no saltò nada fuera de lo normal. Nunca me desmayo por nada. Bueno, estuve todo el dìa internado ayer haciendo unos controles.
Me liberaron. No tengo absolutamente nada, ni del corazòn, ni tuve un aneurisma ni nada, asegurò.
A veces pasan estas cosas. Tambièn vengo medio cansado, trabajando y un poco de noche. Por ahì estaba muy cansado, no sè.
