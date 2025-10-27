Durante los últimos minutos, el equipo de la Red Panorama pudo conocer mayores números de algunas mesas escrutadas, no sólo en la ciudad sino también en la región.
En el siguiente informe se pueden leer:
MESA 5361
95 VOTOS – LA LIBERTAD AVANZA
75 VOTOS – PROVINCIAS UNIDAS
13 VOTOS – FUERZA PATRIA
12 VOTOS – DEFENDAMOS CÓRDOBA
11 VOTOS – PARTIDO LIBERTARIO
3 VOTOS – UNIÓN CÍVICA RADICAL
MESA 5362
104 VOTOS – LA LIBERTAD AVANZA
49 VOTOS – PROVINCIAS UNIDAS
18 VOTOS – DEFENDAMOS CÓRDOBA
15 VOTOS – FUERZA PATRIA
12 VOTOS – PARTIDO LIBERTARIO
11 VOTOS – UNIÓN CÍVICA RADICAL
En tanto, en una de las mesas de General Roca, los sufragios se dieron de esta manera:
82 VOTOS – LA LIBERTAD AVANZA
66 VOTOS PROVINCIAS UNIDAS
23 VOTOS – PRO
15 VOTOS – PARTIDO LIBERTARIO
12 VOTOS DEFENDAMOS CÓRDOBA
8 VOTOS – FUERZA PATRIA
También, en la localidad de Leones, con más de 10 mesas escrutadas, se conocieron los primeros porcentajes oficiales:
48% LA LIBERTAD AVANZA
26% PROVINCIAS UNIDAS
10,5% DEFENDAMOS CÓRDOBA
4% FUERZA PATRIA
Por último, una de las mesas de Bell Ville, arrojó el siguiente dato:
83 VOTOS – LA LIBERTAD AVANZA
7 VOTOS – UCR
17 VOTOS – DEFENDAMOS CBA
2 VOTOS – FRENTE DE IZQUIERDA
8 VOTOS – FUERZA PATRIA
7 VOTOS – PROV UNIDAS