A casi una hora del cierre de los comicios de las Elecciones Legislativas 2025, el equipo de la Red Panorama pudo conocer algunos números oficiales, de diversas mesas, como es en las instituciones Nicolás Avellaneda y Bernardino Rivadavia.
En el siguiente informe, algunos datos oficiales:
MESA 5367 – ESCUELA NICOLÁS AVELLANEDA
134 VOTOS – LA LIBERTAD AVANZA
47 VOTOS – PROVINCIAS UNIDAS
13 VOTOS- DEFENDAMOS CÓRDOBA
14 VOTOS – FUERZA PATRIA
11 VOTOS – PARTIDO LIBERTARIO
MESA 5365 – ESCUELA NICOLÁS AVELLANEDA
119 VOTOS – LA LIBERTAD AVANZA
58 VOTOS – PROVINCIAS UNIDAS
11 VOTOS – FUERZA PATRIA
9 VOTOS – DEFENDAMOS CÓRDOBA
6 VOTOS – PARTIDO LIBERTARIO
MESA 5359 – ESCUELA BERNARDINO RIVADAVIA
99 VOTOS – LA LIBERTAD AVANZA
53 VOTOS – PROVINCIAS UNIDAS
15 VOTOS – PARTIDO LIBERTARIO
13 VOTOS – DEFENDAMOS CÓRDOBA
12 VOTOS – FUERZA PATRIA
En algunas de las mesas, además, hubo un promedio de dos votos para la Unión Cívica Radical