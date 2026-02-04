Fiesta de Colectividades en Marcos Juárez.

Este sábado 7 de Febrero 21 horas el Anfiteatro Municipal se llena de cultura, sabores y música del mundo.

Disfrutá de comidas típicas y danzas de Argentina, España, Francia, Italia, Líbano, Suiza, Colombia, México, Paraguay, Uruguay y Brasil.

Con shows de: Yaraví, Raíces MJ, Sentires, Diagonal Norte, Dance Estudio, La Guapa, WD Escuela de Danzas, Nadia Cejas, Batucada Lenora, Rubén Manoni, Hermanos Millán, La Huella Folk y el gran cierre con Los Príncipes de la Cumbia,

Además, exposición de autos antiguos. Una noche para viajar por el mundo sin salir de la ciudad. ¡ Te esperamos para celebrar la diversidad y nuestras raíces !.

Invita la Municipalidad de Marcos Juárez.