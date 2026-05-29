Fútbol del Club Argentino:

La llave de Cuartos de Final queda definida en el Tribunal de Disciplina de la Liga Bellvillense de Fútbol.

River Plate de Bell Ville queda eliminado y Argentino de Marcos Juárez pasa a Semifinales del Torneo Apertura.

El partido de ida queda con el resultado de 2/0 para Argentino como estaba en el momento de la suspensión ante la agresión al juez de línea.

No se jugará el Partido de Vuelta porque Ríver Plate de Bell Ville queda eliminado de la llave y Argentino pasa a Semifinales.