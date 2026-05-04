Fútbol del Club Argentino:

Noche de Celebración, Orgullo y Familia.

Así se vivió la Cena del Campeón, un momento inolvidable para todo el Club Argentino tras la obtención del Torneo Provincial de Fútbol. Más de 400 Personas se reunieron para compartir la alegría de este logro que es de todos.

Jugadores, Cuerpo Técnico, Dirigentes. Familias y Socios… Todos juntos festejando lo que tanto soñamos y conseguimos.

Gracias a cada uno de los que estuvieron Presentes y fueron parte de esta noche tan especial. Y un reconocimiento enorme para los colaboradores de la cena, que con su trabajo hicieron posible este gran evento… ¡ Ellos también son Campeones !.