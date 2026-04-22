Fútbol: Liga Bellvillense: Categoría A: Hoy 22 de Abril.

Horarios: 20:00 horas Cuarta División

22:00 horas Primera División

BELL DE BELL VILLE vs. COMPLEJO DEPORTIVO DE JUSTINIANO POSSE

LURO Y 30 DE JUNIO DE CINTRA vs. ARGENTINO DE MARCOS JUÁREZ

Se fue Gabriel Bre y llega Carlos Bonaveri es el nuevo técnico de Luro.

DEFENSORES DE SAN MARCOS SUD vs. RIVER PLATE DE BELL VILLE

Categoría B: 6 Fecha del Torneo Apertura.

Zona Dos:

VILLA ARGENTINA DE MARCOS JUÁREZ vs. PROGRESO DE NOETINGER

CENTRO DEPORTIVO ROCA vs. TIRO FEDERAL DE MARCOS JUÁREZ

LEONES vs. SAN MARTÍN DE MARCOS JUÁREZ

Libre: FIRPO DE SAN MARCOS SUD.

Pendiente de la Zona Uno: Fecha Ocho.

CENTRAL DE BELL VILLE 1 HURACÁN DE MORRISON 1

Se fue Carlos Secco en Central y el nuevo D. T: es Julio Fuguet.