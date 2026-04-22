Fútbol: Liga Bellvillense: Categoría A: Hoy 22 de Abril.
Horarios: 20:00 horas Cuarta División
22:00 horas Primera División
BELL DE BELL VILLE vs. COMPLEJO DEPORTIVO DE JUSTINIANO POSSE
LURO Y 30 DE JUNIO DE CINTRA vs. ARGENTINO DE MARCOS JUÁREZ
Se fue Gabriel Bre y llega Carlos Bonaveri es el nuevo técnico de Luro.
DEFENSORES DE SAN MARCOS SUD vs. RIVER PLATE DE BELL VILLE
Categoría B: 6 Fecha del Torneo Apertura.
Zona Dos:
VILLA ARGENTINA DE MARCOS JUÁREZ vs. PROGRESO DE NOETINGER
CENTRO DEPORTIVO ROCA vs. TIRO FEDERAL DE MARCOS JUÁREZ
LEONES vs. SAN MARTÍN DE MARCOS JUÁREZ
Libre: FIRPO DE SAN MARCOS SUD.
Pendiente de la Zona Uno: Fecha Ocho.
CENTRAL DE BELL VILLE 1 HURACÁN DE MORRISON 1
Se fue Carlos Secco en Central y el nuevo D. T: es Julio Fuguet.