Fùtbol: Liga Bellvillense: 6 Fecha Partidos Pendientes.

Categorìa A:

DEFENSORES DE SAN MARCOS SUD 3 RIVER PLATE DE BELL VILLE 1

LURO Y 30 DE JUNIO DE CINTRA vs. ARGENTINO DE MARCOS JUÀREZ Programado para hoy

BELL DE BELL VILLE vs. COMPLEJO DEPORTIVO DE JUSTINIANO POSSE Postergado para el miércoles de la semana que viene.

Posiciones: MATENZO DE MONTE BUEY 15, COMPLEJO DEPORTIVO DE JUSTINIANO POSSE 14, DEFENSORES DE SAN MARCOS SUD 13, BELL DE BELL VILLE 11, SARMENTO DE LEONES 10, ARGENTINO DE BELL VILLE 10, SAN CARLOS DE NOETINGER 9, ARGENTINO DE MARCOS JUÁREZ 8, SAN MARTÍN DE MONTE BUEY 7, RVER PLATE DE BELL VILLE 7, DEFENSORES DE SAN ANTONIO DE LITÍN 6, LURO Y 30 DE JUNIO DE CINTRA 5.

Categorìa B:

Zona Uno:

CENTRAL DE BELL VILLE 2 DEFENSORES DE JUVENTUD DE JUSTINIANO POSSE 1

Zona Dos:

VILLA ARGENTINA DE MARCOS JUÀREZ 1 PROGRESO DE NOETINGER 2

Goles de Claudio Santiago a los 6 minutos del segundo tiempo y David Romero Neyra a los 38 minutos del segundo tiempo para Progreso-Genaro Finelli para la Villa Argentina a los 50 minutos del Segundo Tiempo.

CENTRO DEPORTIVO ROCA 3 TIRO FEDERAL DE MARCOS JUÀREZ 2

Goles de Thiago Camba y Jeremías Vázquez para Tiro Federal.Tiago Alemanno, Nicolás Nuñez y Nicolás Vega para Roca.

LEONES 1 SAN MARTÌN DE MARCOS JUÀREZ 3

Goles de Francisco Terés(2) y Tomás Peralta para San Martín.Nicolás Augusto para Leones.

Posiciones: Zona Uno: TALLERES DE BALLESTEROS 16 Puntos, SPORTIVO UNIÓN DE ORDOÑEZ 13, UNIÓN DE MORRISON 9, TALLERES DE BELL VILLE 9, HURACÁN DE MORRISON 7, CENTRAL DE BELL VILLE 7, DEFENSORES DE JUVENTUD DE JUSTINIANO POSSE 2.

Zona Dos: SAN MARTÍN DE MARCOS JUÁREZ 13 Puntos, FIRPO DE SAN MARCOS SUD 11, LEONES 10, TIRO FEDERAL 10, PROGRESO DE NOETINGER 9, VILLA ARGENTINA DE MARCOS JUÁREZ 9, CENTRO DEPORTIVO ROCA 7.