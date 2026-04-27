Fútbol: Liga Regional del Sur: 8 Fecha del Torneo Apertura.
SPORTNG CLUB DE CORRAL DE BUSTOS 1 UNIÓN SOCIAL DE CRUZ ALTA 0
MITRE DE GENERAL BALDISSERA 0 DEFENSORES DE BOCA DE CAMILO ALDAO 1
JUVENTUD UNIDA DE CAMILO ALDAO 1 SAN CARLOS DE LOS SURGENTES 0
SPORTIVO ISLA VERDE 0 CORRALENSE DE CORRAL DE BUSTOS 1
NEWBERYEVERTON DE CRUZ ALTA 3 A. M. C. A. GUATIMOZÍN 1
Libre: Ríver Plate de Inriville.
Partido Pendiente: 7 Fecha del Torneo Apertura.
DEFENSORES DE BOCA DE CAMILO ALDAO 1 JUVENTUD UNIDA DE CAMILO ALDAO 1
Posiciones: SPORTIVO ISLA VERDE 16 Puntos, JUVENTUD UNIDA DE CAMILO ALDAO 15, CORRALENSE DE CORRAL DE BUSTOS 13, SPORTING CLUB DE CORRAL DE BUSTOS 13, DEFENSORES DE BOCA DE CAMILO ALDAO 12, RIVER PLATE DE INRIVILLE 10, NEWBERY-EVERTON DE CRUZ ALTA 10, SAN CARLOS DE LOS SURGENTES 8, UNIÓN SOCIAL DE CRUZ ALTA 6, A, M, C, A, GUATIMOZÍN 4, MITRE DE GENERAL BALDISSERA 4.