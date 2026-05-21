Gran Jornada en la Muestra Interna de Natación del Club Argentino.

El pasado sábado 16 vivimos una verdadera fiesta de la natación en nuestra Pileta, donde chicos y chicas de 3 a 16 años demostraron todo lo aprendido y el enorme crecimiento que vienen teniendo dentro de la escuela de natación del Rojo.

La jornada se desarrolló en dos turnos.

En el Primero participaron nadadores y nadadoras de 6 a 16 años, quienes realizaron pruebas de todos los estilos en distancias de 25, 50 y 100 metros, reflejando un gran nivel técnico, evolución y entusiasmo en cada Presentación.

El cierre llegó con Postas integradas entre todos los participantes en un ambiente de compañerismo, diversión y permanente apoyo de las familias desde afuera de la Pileta.

Luego fue el turno de los más Pequeños, de 3 a 5 años, quienes realizaron una clase demostrativa acorde a cada edad y nivel, trabajando inmersiones, zambullidas y desplazamientos con y sin asistencia mostrando los importantes avances que logran desde sus primeros pases en el agua.

Más allá de cada Prueba, la muestra volvió a reflejar el gran trabajo formativo que se desarrolla diariamente en la natación del club, acompañando el crecimiento de cada chico y chica tanto en lo deportivo como en lo humano.

Agradecemos especialmente a las familias por el acompañamiento constante y la confianza, a la Subcomisión y colaboradores que hicieron posible la jornada, a los Profesores y Profesoras por el compromiso diario y también al Personal de RRHH del Club por la presentación y el excelente estado de nuestras instalaciones.

Pero sobre todo, felicitamos a nuestros nadadores y nadadoras, verdaderos protagonistas de una tarde que volvió a demostrar que la natación del Rojo sigue creciendo y representando de gran manera los valores del Club Argentino.