Mercado de Cereales de Rosario:

Precios de Pizarra 20 10 2026

Trigo: 354600 Pesos por tonelada

Maìz: 281800

Sorgo: Estimativo 287900

Girasol: Estimativo 803215

Soja: 552000

Precios en el Disponible 20 10 2026.

Trigo: La mejor oferta para el disponible se ubicò en U$s 225. El mismo valor se ofreciò para Noviembre. Con entrega del 15 de Noviembre al 15 de Diciembre U$s 223. El tramo Full Diciembre U$s 220. Enero y Febrero 2027 U$s 230, Marzo 2027 U$s 235.

Maìz: Para el disponible U$s 183. La entrega Full Octubre U$s 185. Diciembre y el tramo de Enero a Febrero hasta U$s 190 y U$s 192. Las entregas de Marzo a Mayo 2027 U$s 188, Junio 2027 U$s 186 y Julio 2027 U$s 185.

Sorgo: U$s 190 con descarga inmediata hasta el 31 del corriente mes.

Cebada: No se han abierto ofertas para la adquisiciòn de cebada.

Girasol: La oferta para entrega del 23 al 27 de Octubre se sostuvo en U$s 530, mientras que las posiciones de la campaña entrante comprendidas entre Diciembre y Mayo U$s 480. El girasol Alto Oleico con entrega de Diciembre a Febrero U$s 500.

Soja: En la Pàgina oficial SIO-Granos, se observan negocios puntuales en torno a $ 550000 pesos por tonelada por la mercaderìa con entrega disponible.