Durante las últimas horas, mientras personal policial de Monte Buey realizaba un patrullaje por la zona, pudieron divisar a varias motocicletas que se dirigían al ingreso de la localidad.

Eran 3 rodados, los cuales, al notar la presencia de los uniformados, dos de ellos se dieron a la fuga, mientras que el tercero acató la orden de detener el vehículo.

Tras los controles necesarios sobre el vehículo, pudieron notar que el sujeto, un hombre de 44 años, no contaba con seguro obligatorio, por lo que se secuestró la motocicleta y labraron las actas correspondientes.

Luego, momentos más tarde, realizaron rastrillajes por diversos puntos de Monte Buey, y pudieron interceptar a los otros dos hombres, de 17 y 18 años.

La policía pudo conocer en el operativo que presentaban varias irregularidades como falta de chapa patente, y ambos no tenían licencia de conducir ni documentación de las motocicletas.

Estas también fueron secuestradas por el personal y luego labraron las actas.

Las 3 personas son oriundas de Justiniano Posse.