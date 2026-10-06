Nataciòn de Argentino: Pilar Kunicic cerrò un gran nacional tres finales y presencia entre las mejores del Paìs.

Del 29 de Septiembre al 02 de Octubre, el Parque Olìmpico de la Juventud de Buenos Aires fue escenario del Campeonato Nacional de Juveniles y Juniors 2026, una de las competencias màs importantes del calendario nacional.

Hasta allì, llegò Pilar Kunicic, representante del Club Argentino de Marcos Juàrez, acompañada por su Profesor Ezequiel Almada, para medirse con las mejores nadadoras de su categorìa.

Y los resultados hablan por sì solos Pilar clasificò a tres finales en cinco Pruebas individuales, logrando en las tres ingresar al Top 8 nacional.

Sus resultados:

100 metros Pecho.

1.23.72 10 Posiciòn.

Una buena mejora respecto de su registro de abril:

Bajò asì 3 segundos su marca anterior de 1:26:12.

50 metros Mariposa:

31:98 13 Posiciòn.

Una prueba exigente en la que Pilar compitiò en Pileta larga despuès de tener como referencia 30:68 en Pileta corta.

50 metros Libre.

28:42 en eliminatorias 28:15 en Final.

7 Posiciòn Nacional.

Aemàs de clasificar a la Final, volviò a mejorar su marca en la instancia decisiva.

100 metros Libre.

1:02:46 en eliminatorias 1:02:77 en la Final.

8 Posiciòn nacional.

50 metros Pecho.

36:77 en eliminatorias 37:26 en Final.

7 Posiciòn Nacional.

Tres Finales cinco Pruebas un aprendizaje enorme. Màs allà de los nùmeros, este Nacional deja algo importante: Pilar se sostuvo durante cuatro dìas de competencia al màximo nivel de su categorìa. clasificò a tres finales y terminò entre las ocho mejores del Paìs en tres Pruebas diferentes.

No fue solamente ir a nadar ràido. Fue competir, clasificarse, volver a competir horas despuès, manejar la presiòn de una Final Nacional y seguir aprendiendo.

Para un club del interior como Club Argentino, tener una nadadora compitiendo en estas instancias tambièn se presenta el trabajo, silencioso de muchas Personas que estàn detràs de cada entrenamiento cada viaje y cada competencia.

Gracias a la Subcomisiòn de Nataciòn y a la Comisiòn Directiva del Club Argentino, para acompañar y sostener el Proyecto deportivo.

Gracias a la Municipalidad de Marcos Juàrez, por el aporte recibido, que permitiò que Pilar pudiera estar presente en este campeonato nacional.

Gracias especialmente a su Familia, por el acompañamiento permanente, los viajes, los esfuerzos y por estar detràs de cada paso.

Y gracias tambièn a sus compañeros de equipo. porque ningùn nadador llega solo hasta àca. El entrenamiento cotidiano, las series compartidas, las risas, los esfuerzos y la competencia interna tambièn forman parte de este camino.

Y por supuesto, gracias Pilar por representar al Club Argentino y a Marcos Juàrez con compromiso, trabajo y personalidad.

Tres Finales nacionales, Tres Top 8. Y todavìa mucho por construir.

Gracias por acompañar a Pilar durante este campeonato.

Club Argentino de Marcos Juàrez.