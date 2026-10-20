Nataciòn de Argentino: Un Orgullo Juan Cruz Teres.

Hay reconocimientos que se celebran de una manera especial, porque detràs de cada logro hay esfuerzo, pasiòn y una historia que nos llena de orgullo.

Este Lunes 19 de Octubre, Juan Cruz Teres, nadador y Profe del Club Argentino, recibirà la Distinciòn Espinillo al Deporte, un reconocimiento que destaca su trayectoria y sus mèritos deportivos.

Un año de grandes resultados en nataciòn y el tìtulo Provincial conseguido con los equipos masculino y mixto de Bomberos Voluntarios son parte de este presente que merece ser celebrado.

Juan Cruz, que alegrìa tenerte en nuestra casa, compartiendo tus conocimientos y tu pasiòn por el deporte.

¡ Felicitaciones !. Todo el Club Argentino celebra este reconocimiento con vos.