Necrològicas:

En Leones:

Falleciò: PABLO MARIANO NAVARRO.

Deceso: 28/09/2026.

Edad: 37 Años.

Sus restos seràn sepultados el dìa martes 29 del corriente a las 10:00 horas. Cementerio Local.

Servicio: EMPRESA RESCALDANI LEONES.

En Leones:

Falleciò: DESIDERIO LUIS MIGUELLETTO.

Deceso: 28-09-2026.

Edad: 89 Años.

Sepelio: el dìa martes 29 del corriente. Previo responso a las 11:00 horas en la Parroquia Nuestra Señora del Rosario.

Cementerio Local.

Servicio: EMPRESA RESCALDANI LEONES.

En Leones:

Falleciò: TERESA ELBA ARIAS.

Edad: 100 Años.

Sus restos seràn sepultados hoy martes 29 a las 16:30 horas, Previo responso en la Parroquia Nuestra Señora del Rosario.

Velatorio Sala 1.

Servicio: COSPUL.