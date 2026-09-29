Necrològicas:
En Leones:
Falleciò: PABLO MARIANO NAVARRO.
Deceso: 28/09/2026.
Edad: 37 Años.
Sus restos seràn sepultados el dìa martes 29 del corriente a las 10:00 horas. Cementerio Local.
Servicio: EMPRESA RESCALDANI LEONES.
En Leones:
Falleciò: DESIDERIO LUIS MIGUELLETTO.
Deceso: 28-09-2026.
Edad: 89 Años.
Sepelio: el dìa martes 29 del corriente. Previo responso a las 11:00 horas en la Parroquia Nuestra Señora del Rosario.
Cementerio Local.
Servicio: EMPRESA RESCALDANI LEONES.
En Leones:
Falleciò: TERESA ELBA ARIAS.
Edad: 100 Años.
Sus restos seràn sepultados hoy martes 29 a las 16:30 horas, Previo responso en la Parroquia Nuestra Señora del Rosario.
Velatorio Sala 1.
Servicio: COSPUL.