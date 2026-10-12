Octavo Campeonato de Integración Regional.
Néstor Cuello y Claudio Del Prado Campeones del Duatlon Rural Santa Fe 2026.
Fueron 5 fechas en total. Sacamos 20 puntos de ventaja.
La próxima será la Maratón de Marcos Juárez el 25 de Octubre.
Octavo Campeonato de Integración Regional.
Néstor Cuello y Claudio Del Prado Campeones del Duatlon Rural Santa Fe 2026.
Fueron 5 fechas en total. Sacamos 20 puntos de ventaja.
La próxima será la Maratón de Marcos Juárez el 25 de Octubre.
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