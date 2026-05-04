Patìn:

Experiencia Nacional para el Equipo del Club Argentino de Marcos Juàrez.

Del 28 de Marzo al 2 de Abril, tres Patinadoras del club, junto a la entrenadora Marìa Belèn Nocelli, viajaron a Misiones para participar de la Copa Nacional Apertura. instancia clasificatoria para el Torneo Absoluto 2026.

Representaron al Rojo Emma Sierra, Delfina Di Carlo, y Julieta Valdez, formando parte de un evento que reuniò a màs de 800 deportistas de todo el Paìs.

Se destaca la participaciòn de Julieta Valdez, quièn logrò la clasificaciòn al pròximo torneo Nacional absoluto.

Una experiencia enriquecedora para el equipo, que continùa creciendo y sumando a nivel nacional.