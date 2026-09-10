Bàsquet de Argentino:

Anoche en un partido amistoso Argentino de Marcos Juàrez jugò ante Deportivo Norte de Armstrong que se prepara para la Liga Argentina. La victoria fue para la visita 65 a 70.

Argentino de Marcos Juàrez: Pedro Boccardo 16, Benjamìn Delfederico 2, Enzo Sarasola 15, Pedro Serra -, Dante Dal Dosso 14, Juan Francisco Maggi -, Valentino Di Benedetto -, Axel Gil 12, Maximiliano Dal Dosso 6 y Federico Tuttolomondo -.

D. T: Claudio Sposetti. P. F: Pablo Carreras Asistente: Gonzalo Bujer.

Deportivo Norte de Armstrong: Francisco Rizotti -, Francisco Rovatti 2, Hans Feder Ponce 20, Celestino Cupulutti 9, Matìas Felcaro 8, Nicolàs Rodrìguez 6, Emiliano Vives 1, Francisco Rossarola 2, Santiago Bruera 7, Favio Vieta 13, Franco Piccoli – y Juan Pablo Leiva 2.

D. T: Alejandro Cupulutti Asistente: Gino Mori.

1 Cuarto: 18-22 2 Cuarto: 30-40(12-18) 3 Cuarto: 41-55(11-15) y 4 Cuarto: 65-70(24-15).

Los jueces fueron Alberto Ponzo y Diego Bissoni.