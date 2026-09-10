El Club Argentino de Marcos Juárez será sede del 70 Campeonato Argentino de Pelota a Paleta

Del 11 al 13 de Septiembre, Marcos Juárez recibirá a los mejores jugadores del País en una competencia histórica para la institución.

El Club Argentino de Marcos Juárez se prepara para vivir un acontecimiento deportivo de gran relevancia del 11 al 13 de Septiembre será sede del 70 Campeonato Argentino de Pelota a Paleta, una competencia que reunirá a destacados exponentes de esta disciplina a nivel nacional.

El Campeonato tendrá su acto inaugural el viernes 11 de Septiembre a las 09:30 horas, dando inicio formal a tres jornadas de competencia y celebración de la Pelota a Paleta.

Entre las figuras que estarán presentes se destacan Santiago Andreasen, Puly Villegas, Guillermo Osorio, Federico Isaia y Facundo Andreasen, protagonistas de la Pelota a Paleta argentina que llegarán a Marcos Juárez para formar de esta gran competencia.

Durante tres jornadas, el Club Argentino será punto de encuentro para jugadores, delegaciones, familias y aficionados, que podrán disfrutar de Partidos de alto nivel y vivir de cerca un encuentro de características especiales para nuestra institución.

La realización de este Campeonato representa también un reconocimiento al trabajo que se viene desarrollando en la disciplina dentro del Club Argentino, fortaleciendo el lugar de Marcos Juárez como sede de grandes acontecimientos deportivos.

Cronograma General:

Viernes 11 de Septiembre:

09:30 horas Acto Inaugural.

Club Argentino de Marcos Juárez.

Sábado 12 y Domingo 13 de Septiembre.

Continuidad de la competencia y definición del Campeonato.

La invitación está abierta a toda la comunidad para acompañar el acto inaugural y disfrutar durante todo el fin de semana de la Provincia de los mejores exponentes de la Pelota a Paleta del País.