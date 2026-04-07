En diálogo con el equipo de la Red Panorama, el superior de turno de los Bomberos de Armstrong, Germán Cecci, nos brindó mayores detalles sobre lo ocurrido el fin de semana.

Durante la mañana del sábado, pasadas las 8 horas, y en el marco de una jornada de varios días con intensas lluvias en todo el interior del país, el cuerpo bomberil de esa localidad fue convocado por un siniestro vial ocurrido en la Ruta 9 a la altura del kilómetro 397.

Allí, por razones que se intentan esclarecer, un camión que transitaba por el camino sufrió un despiste y terminó chocando contra otro vehículo de igual porte, el cual estaba estacionado en la banquina.

Al llegar los bomberos, pudieron constatar que uno de los choferes estaba en la cabina y sin posibilidades de salir, por lo que realizaron las tareas de rescate para poder destrabar el habitáculo.

Luego fue trasladado al centro de salud local para realizar los chequeos correspondientes.

Aún se desconocen las causas, aunque consideran que pudo haberse relacionado con el estado de la ruta, la cual estaba con bastante agua, al momento del siniestro.

Además, debido a las condiciones climáticas actuales, Cecci recomendó a los oyentes y a aquellos que tengan que circular por las rutas 9, 15, 178 y Autopista, que circulen con precaución.