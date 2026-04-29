Básquet Provincial Interasociaciones Categoría Juveniles Masculino en Marcos Juárez en el Club San Martín y Club Argentino.
Organiza Asociación Cañadense de Básquetbol.
Lugar: Marcos Juárez.
1, 2 y 3 de Mayo del 2026.
Federación de Básquetbol de la Provincia de Santa Fe.
Sede Club San Martín.
Sub Sede Club Argentino.
Participarán 8 selecciones.
CAÑADENSE.
NOROESTE SANTAFESINO.
RAFAELINA.
ROSARINA.
SANTAFESINA.
VENADENSE.
OESTE SANTAFESINO.
RECONQUITENSE.
Plantel: ENZO PAREDES TENIS CLUB CORREA, SANTIAGO SONNET TENIS CLUB CORREA, VALENTÍN BELTRAMONE SARMIENTO DE CAÑADA DE GÓMEZ, TOMÁS SALLES SPORT CLUB CAÑADENSE DE CAÑADA DE GÓMEZ, VICENTE GAITÁN TOTORAS JUNIORS, THIAGO LINGUA, BAUTISTA KLOSTER, BAUTISTA ROSETTI, SANTINO REINAUDI, GENARO CEBALLOS, BRUNO SAN FELIPE y JUAN FRANCISCO SBAFFI.
D. T: FACUNDO MONTECHIARI SAN MARTÍN DE MARCOS JUÁREZ.
A. T: LUCIO PAREDES
P. F: FEDERICO SALAS SAN MARTÍN DE MARCOS JUÁREZ.