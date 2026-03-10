Durante la tarde del lunes, diversos comentarios llegaron al equipo de la Red Panorama, a través de sus oyentes, sobre un accidente de tránsito ocurrido en el sector Norte de la ciudad.

Momentos antes, pasado el mediodía, por razones que se intentan esclarecer, entre las calles Remedios de Escalada de San Martín y Almirante Brown, un automóvil Chevrolet, conducido por un hombre mayor de edad, colisionó con una motocicleta. Aparentemente, en el rodado menor se trasladaban 3 personas.

El servicio de emergencias SUM se encargó de trasladar a los damnificados al Hospital Abel Ayerza. Uno de ellos, una mujer, aparentemente menor de edad, habría tenido algunas complicaciones al momento de asistirla.

Extraoficialmente el equipo de la Red Panorama pudo conocer la información de que los que conducían la motocicleta serían dos jóvenes de 12 y 13 años, además de otro más pequeño.

Aún se desconocen las causas del accidente.