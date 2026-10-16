Club Argentino:

¡ El Patìn de Argentino sigue brillando !.

Del 10 al 12 de Octubre, nuestras Patinadoras participaron del ùltimo Torneo Zonal de la Asociaciòn de Patinadores Cordobeses(APC), con excelentes resultados que reflejan el compromiso, la dedicaciòn y el trabajo realizado durante cada entrenamiento.

Primer Puesto:

EVA VÀZQUEZ.

ELENA PADULLES.

CATALINA MAZZONI.

Segundo Puesto:

ELENA RAVA.

EMILIA DUTTO.

ALFONSINA ROMANO.

PAULA LEIRIA.

CAMILA TENAGLIA.

Tercer Puesto:

ALFONSINA TENAGLIA.

JUANA PIZZI.

Ademàs, para varias de nuestras deportistas, este torneo fue una importante preparaciòn de cara al Campeonato Nacional Gonzàlez Molina, que se disputarà en San Juan del 20 al 24 de Octubre.

Felicitamos a todas las Patinadoras y al cuerpo tècnico por el gran trabajo y los resultados obtenidos. ¡ Muchos èxitos a quienes llevaràn los colores de Argentino al Nacional !. ¡ Vamos con todo, chicas !.

Vòley de Argentino:

¡ Giulia Liotta, convocada a una observaciòn de la Selecciòn Argentina !.

Nuestra jugadora Giulia Liotta fue convocada por la Federaciòn del Voleibol Argentino(Feva) a una observaciòn de la Selecciòn Argentina, realizada en Rosario los dìas jueves 1 y viernes 2 de Octubre.

La actividad estuvo a cargo del entrenador Mario Palacio y tuvo como objetivo evaluar jugadoras de cara a las competencias internacionales del pròximo año y avanzar en la conformaciòn de los Planteles.

Durante las jornadas, las deportistas realizaron entrenamientos tècnicos y grupales, mediciones fìsicas y trabajos de equipo, con alojamiento en el Club Libertad de Rosario.

Un orgullo para Giulia, su Familia, sus entrenadores y todo nuestro Club. Una experiencia que refuerza el crecimiento de nuestras deportistas y el trabajo que venimos desarrollando dìa a dìa, acompañando sus sueños y generando oportunidades para seguir creciendo.

¡ Felicitaciones, Giulia !. Este es un paso enorme y una motivaciòn para seguir trabajando con pasiòn y compromiso.

¡ Vamos por màs !.