Club San Martìn: ¡ El Cele presente en el Ironman 70.3 !.

Este domingo 04 de Octubre, se llevò a cabo en la ciudad de Buenos Aires una nueva Fecha del circuito mundial Ironmàn 70.3, una exigente competencia de media distancia que comprende 1900 metros de nataciòn, 90 km de ciclismo y 21 km de running.

Bajo un sol radiante y junto a màs de 1300 atletas de Argentina y Sudamèrica, representantes de nuestro equipo de nataciòn Master dijeron presente y obtuvieron grandes resultados.

JIMENA SCORTICHINI:

4 en su categorìa 30 en la General Femenina.

5 horas 18 minutos 15 segundos.

PABLO TAMBURRINI:

64 en su categorìa 282 en la general masculina.

5 horas 02 minutos 27 segundos.

GUSTAVO LESCANO:

133 en su categorìa 687 en la general masculina.

5 horas 54 minutos 35 segundos.

De esta manera, nuestros atletas dan comienzo a una nueva temporada 2026-2027 de triatlòn con nuevos desafìos y objetivos por delante.

¡ Felicitaciones, Jimena, Pablo y Gustavo. por el tremendo esfuerzo, sacrificio y dedicaciòn !.

Y un reconocimiento especial a las Familias, que acompañan y apoyan cada desafìo.

¡ Venì a nadar al Cele y cumpli tus objetivos !.