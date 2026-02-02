Controles Preventivos FPA secuestró drogas y detuvo a un sujeto en Marcos Juárez.

En el marco de operativos Preventivos desplegados por la Fuerza Policial Antinarcotráfico en distintos puntos de la Provincia, se realizaron procedimientos con resultados positivos por infracción a la Ley Nacional de Estupefacientes.

En la ciudad de Marcos Juárez, en la intersección de calles Rawson y Mendoza, se controló a dos sujetos mayores de edad. A uno de ellos se le secuestraron varias dosis de marihuana, como así también el secuestro de una motocicleta. El mismo quedo aprehendido. En el procedimiento colaboró la Guardía Urbana de la ciudad.

En las ciudades de Río Cuarto, ruta Nacional Nº 38(Localidad de Molinari) y Villa María(en inmediaciones de un Festival) se logró el secuestro de varias dosis de marihuana y cocaína.

Finalmente, en las ciudades de San Francisco, Villa Nueva, Inriville, Cosquín, Malagueño, Villa Carlos Paz, Alta Gracia, Cruz del Eje, Villa Rumipal y Miramar, se desarrollaron operativos de control preventivo en distintos sectores, como terminales de colectivos, espacios verdes y zonas comerciales, entre otros.

Fuente: FPA.