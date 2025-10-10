La Empresa Provincial de Energía de Córdoba, o EPEC, dio a conocer la información, en las últimas horas, que el próximo domingo habrá un corte programado de energía para varias zonas de la ciudad.

La restricción será de 7 a 10 horas, y abarcará sectores parciales de barrio Suroeste, Noroeste, Centro y Villa Argentina.

Además, la empresa pidió a los vecinos tomar las precauciones necesarias durante ese horario para evitar el daño de artefactos electrónicos.

El motivo es por mejoras en la calidad del servicio en la región. Ante consultas o reclamos se pueden comunicar al 0351-152339608.