El intendente de Cruz Alta Agustín González asumirá una secretaría dentro del Ministerio de Seguridad Provincial.

El intendente Agustín González dejó inaugurado el período de sesiones ordinarias del Consejo Deliberante con un discurso en el que repasó sus seis años de gestión y trazó los desafíos que vienen para la localidad, en medio de su inminente pedido de licencia al frente del Ejecutivo Municipal.

Durante su intervención, repasó distintos aspectos de su gestión y destacó el camino recorrido por la administración Municipal en estos seis años, con eje en la planificación y el trabajo sostenido junto a las instituciones de Cruz Alta.

En el tramo final de su mensaje, González planteó los ejes que marcarán la próxima etapa, con foco en el desarrollo productivo, la generación de oportunidades para los jóvenes, el acompañamiento a emprendedores y una gestión cada vez más ágil y cercana.

El discurso cobró además especial relevancia luego de conocerse que el Jefe Municipal solicitará licencia en su cargo tras haber sido convocado para asumir una Secretaría dentro del Ministerio de Seguridad de la Provincia de Córdoba. Según se informó, su incorporación se dará en el marco de una reestructuración y fortalecimiento del área Provincial.

De esta manera, González pedirá licencia conforme a los mecanismos establecidos por la Ley orgánica Municipal, mientras se formaliza su designación en el ámbito Provincial. En ese contexto, el Ejecutivo local quedará a cargo de las autoridades que correspondan según el orden institucional vigente.

Fuente: Cruz Alta Noticias.