Liga Bellvillense:

Categorìa A:

Partidos Pendientes:

ARGENTINO DE MARCOS JUÀREZ 3 RIVER PLATE DE BELL VILLE 0

Arbitro: Lucas Coltro Lìneas: Augusto Coltro-Bautista Baldassi-Homero Moni.

Goles en el Primer Tiempo: 34 Bruno Sosa y a los 39 Joel Quiroga para Argentino.

Goles en el Segundo Tiempo: 29 Agustìn Coria para Argentino.

Expulsado: En el Segundo Tiempo: 27 Javier Toledo de Argentino.

Cuarta: 1 a 1 con goles de Matìas Criado para Argentino-Ivàn Coria para River Plate de Bell Ville.

Partido jugado en la Fortaleza del Club Tiro Federal.

BELL DE BELL VILLE 2 COMPLEJO DEPORTIVO DE JUSTINIANO POSSE 0

Goles de Mateo Carmona y Kevin Bozikovich para el Bell.

Cuarta: Complejo Deportivo 2 a 1.

Partido jugado en el Complejo del Club Bell.