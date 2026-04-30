Liga Bellvillense:
Categorìa A:
Partidos Pendientes:
ARGENTINO DE MARCOS JUÀREZ 3 RIVER PLATE DE BELL VILLE 0
Arbitro: Lucas Coltro Lìneas: Augusto Coltro-Bautista Baldassi-Homero Moni.
Goles en el Primer Tiempo: 34 Bruno Sosa y a los 39 Joel Quiroga para Argentino.
Goles en el Segundo Tiempo: 29 Agustìn Coria para Argentino.
Expulsado: En el Segundo Tiempo: 27 Javier Toledo de Argentino.
Cuarta: 1 a 1 con goles de Matìas Criado para Argentino-Ivàn Coria para River Plate de Bell Ville.
Partido jugado en la Fortaleza del Club Tiro Federal.
BELL DE BELL VILLE 2 COMPLEJO DEPORTIVO DE JUSTINIANO POSSE 0
Goles de Mateo Carmona y Kevin Bozikovich para el Bell.
Cuarta: Complejo Deportivo 2 a 1.
Partido jugado en el Complejo del Club Bell.