Golf de Argentino:

Dos Albirrojos al Torneo Nacional Junior.

Tenemos una gran noticia para compartir Agustín Vottero y Tomás Bolatti Liotta, alumnos de nuestra escuela de golf del Club Argentino, fueron convocados para disputar el Torneo Nacional Junior, uno de los eventos más importantes del golf juvenil en Argentina. La competencia se desarrollará los días 18 y 19 de Diciembre en Acantilados, un campo histórico y emblemático de la ciudad de Mar del Plata.

Agustín coronó un año deportivo excepcional, logrando su merecida clasificación a este prestigioso torneo.

¡ Felicitaciones, Agus !.

Tomás, por su parte, se ganó su lugar entre los mejores clasificados gracias a sus destacadas actuaciones en los últimos tres torneos regionales.

¡ Gran trabajo, Tomi !.

Desde el Club Argentino, les deseamos una actuación inolvidable y que disfruten esta experiencia única.

Gracias por llevar con orgullo nuestros colores albirrojos a un torneo de tanta envergadura.