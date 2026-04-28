¡ Estamos de Inauguraciòn !.

La Sra. Intendente de Marcos Juàrez, Cra. Sara Majorel,invita al acto de inauguraciòn de la Primera etapa de la construcciòn del edificio de la Sede Regional Marcos Juàrez.

B. Houssay de la Universidad Provincial de Còrdoba y El Centro Universitario de Marcos Juàrez.

La ceremonia se llevarà a cabo el martes 28 de Abril a las 19:00 horas.

En el edificio ubicado frente al estacionamiento de la Terminal de òmnibus, con ingreso por calle Azcuènaga.

¡ Los esperamos para compartir este gran avance para la ciudad y la regiòn !.