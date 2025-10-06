El día 04 de Octubre Salida de Guardia de Bomberos Voluntarios de Marcos Juárez por incendio de pastos.

A las 22:00 horas acudimos al kilómetro 46 de la ruta 12 por un incendio de pequeña magnitud que se produjo con dos unidades y 7 Bomberos.

El día 05 de Octubre Salida de Guardia de Bomberos Voluntarios de Marcos Juárez por incendio de banquina.

Pasada la medianoche trabajamos en un reinicio del incendio producido anteriormente en el kilómetro 46 de la ruta 12.

Acudimos con dos unidades y colaboró Bomberos de Inriville.

Fuente: Asociación de Bomberos Voluntarios de Marcos Juárez.