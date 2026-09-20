El dìa 20 de Septiembre Salida de Alarma General de Bomberos Voluntarios de Marcos Juàrez por Incendio de Vivienda.

A las 07:30 horas nos convocaron a Rafael Ñuñez al 150 por un incendio en una vivienda.

Al llegar, nos encontramos con un recinto en llamas y con una victima en su interior junto a su mascota. Nos abocamos primordialmente al ingreso, rescatando a la Persona y trasladàndola al Hospital como tambièn a la mascota, que fue atendida posteriormente por un Profesional.

Luego se realizaron las tareas de extinciòn, remociòn y enfriamiento. Lamentablemente, la Persona y la mascota perdieron la vida.

Las tareas demandaron màs de una hora y se trabajò con 4 Unidades y 23 Bomberos.

Fuente: Bomberos Voluntarios de Marcos Juárez.