Durante la noche del jueves, aproximadamente a las 21:30 horas, personal policial de Monte Buey recibió una denuncia de una mujer mayor de edad, la cual testificó que sufrió un robo por parte de su ex pareja.

Momentos antes, en una vivienda de esa localidad, el sujeto habría ingresado y se llevó una motocicleta Keller 110 cc., la cual está a nombre de la denunciante.

Con la información recabada, sumando el dato de que el sospechoso es oriundo de Justiniano Posse, la policía comenzó una investigación y ordenó un allanamiento en la vecina ciudad, donde reside el sujeto. El operativo dio un resultado positivo, donde pudieron encontrar el vehículo.

El hombre fue detenido y trasladado a la unidad judicial. Además, secuestraron el vehículo.