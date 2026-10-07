Lluvias en Marcos Juàrez y la Regiòn.
Aguatometros Barrio Tribunales: 71 milìmetros.
Pasaje Parque al 1300: 50 milìmetros.
Campo Malfatti: 63 milìmetros.
Inta: 82,75 milìmetros.
Leones: 50 milìmetros.
Chañar Ladeado: 30 milìmetros.
Lluvias en Marcos Juàrez y la Regiòn.
Aguatometros Barrio Tribunales: 71 milìmetros.
Pasaje Parque al 1300: 50 milìmetros.
Campo Malfatti: 63 milìmetros.
Inta: 82,75 milìmetros.
Leones: 50 milìmetros.
Chañar Ladeado: 30 milìmetros.
© Red Panorama 2001-2023 - Desarrollo, hospedaje y streaming Desatec Web.
© Red Panorama 2001-2023 - Desarrollo, hospedaje y streaming Desatec Web.