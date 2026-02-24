Mercado de Cereales de Rosario:

Precios de Pizarra 24 02 2026

Trigo: 247100 Pesos por tonelada

Maíz: 250520

Sorgo: Sugerido 238263

Girasol: 517370

Soja: 455000

Precios en el Disponible 24 02 2026

Trigo: U$s 180 por el tramo disponible y U$s 182 para la entrega contractual. Para mercadería con proteína mínima de 10,5 %, la mejor oferta fue de U$s 200 para la entrega inmediata como para Marzo y Abril.

En el caso de trigo con proteína mínima de 11 %, se ofertaron U$s 205. Marzo U$s 183. Abril-Mayo U$s 190.

Maíz: La oferta abierta con entrega hasta el día 28 del corriente U$s 183. Marzo U$s 179, Abril-Mayo U$s 181, con Abril negociándose hasta U$s 1 por encima de ese valor, según el monitor SIO-Granos.

Junio U$s 180, Julio U$s 176 y Agosto U$s 175.

Cebada: No se han abierto ofertas para la adquisición de cebada.

Sorgo: U$s 183 para entrega en Marzo y U$s 190 para la tira comprendida entre Abril y Julio.

Girasol: U$s 380 para la descarga disponible y contractual como para las posiciones entre Marzo y Mayo. La oferta para Junio, Julio y Agosto fue de U$s 375.

Soja: El mejor valor abierto $ 455000 pesos por tonelada o U$s 331 para la entrega inmediata y hasta el 15 de Marzo, mismo valor ofertado en moneda local para las fijaciones de mercadería. U$s 325 para la descarga hasta el 22 de Marzo y en U$s 320 hasta el 31 de Marzo. Se ofertaron U$s 314 para Abril y U$s 312 para Mayo.