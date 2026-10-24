Necrològicas:

En Noetinger:

Falleciò: ANA MARIA J. POCHETTINO.

Deceso: 24-10-2026.

Edad: 82 Años.

Sus restos seràn sepultados el dìa sàbado 24 del corriente a las 17:00 horas.

Cementerio Local.

Sala velatoria Tomàs Araus 183.

Servicio: EMPRESA RESCALDANI NOETINGER.

En Leones:

Falleciò: HÈCTOR HUGO PEPI.

Edad: 91 Años.

Sus restos seràn sepultados este sàbado 24 a las 09:30 horas en el Cementerio Local, Previo responso en la Parroquia Nuestra Señora del Rosario.

Sala Velatoria Nº 1.

Se ruega no enviar Flores, realizar donaciones a entidades benèficas.

Servicio: COSPUL.