Necrològicas:
En Noetinger:
Falleciò: ANA MARIA J. POCHETTINO.
Deceso: 24-10-2026.
Edad: 82 Años.
Sus restos seràn sepultados el dìa sàbado 24 del corriente a las 17:00 horas.
Cementerio Local.
Sala velatoria Tomàs Araus 183.
Servicio: EMPRESA RESCALDANI NOETINGER.
En Leones:
Falleciò: HÈCTOR HUGO PEPI.
Edad: 91 Años.
Sus restos seràn sepultados este sàbado 24 a las 09:30 horas en el Cementerio Local, Previo responso en la Parroquia Nuestra Señora del Rosario.
Sala Velatoria Nº 1.
Se ruega no enviar Flores, realizar donaciones a entidades benèficas.
Servicio: COSPUL.