Se han encontrado 3 pares de lentes, dos de ellos con sus estuches correspondientes.
Sus dueños pueden venir a buscarlos a Sáenz Peña 537 y nos tienen que decir qué tipo de estuche tienen.
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