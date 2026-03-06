Días atrás, personal policial de Inriville recibió una denuncia de una persona, la cual testificó que le habían robado su motocicleta en la localidad, una 110 cc.

Luego de investigaciones realizadas durante toda la semana, los uniformados pudieron identificar a los dos principales sospechosos, los cuales quedaron demorados en primera instancia.

Además de ello, se llevaron a cabo 2 allanamientos con resultados positivos. En los lugares secuestraron elementos vinculados a la causa.

Durante el miércoles, mientras continuaban con el procedimiento, la policía de Inriville dio con la motocicleta robada, la cual estaba escondida en un baldío de Marcos Juárez.

Uno de los sospechosos fue detenido y trasladado a la alcaidía de Marcos Juárez y, momentos después, enviado a la cárcel de Villa María. El otro malhechor no fue aprehendido aún.

Los sujetos tienen 28 y 30 años. Ambos son oriundos de Marcos Juárez.